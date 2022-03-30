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Polêmica em Jacarenema: entenda a importância das unidades de conservação

Ouça análise do comentarista Marco Bravo

Publicado em 30 de Março de 2022 às 11:30

Publicado em 

30 mar 2022 às 11:30
Justiça, juiz, julgamento
Justiça, juiz, julgamento Crédito: Pexels
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) julga uma ação movida pela Procuradoria Geral do Estado que tenta anular uma decisão que obriga o governo a indenizar duas empresas, em cerca de R$ 400 milhões, devido à edição da lei 5.427, de 1997, que criou a Reserva Ecológica de Jacarenema, em Vila Velha. A defesa do grupo empresarial argumenta que a legislação estadual impediu a execução de projetos imobiliários na área, que havia sido adquirida na década de 1950. As empresas ingressaram com uma ação contra o Estado, por desapropriação indireta e pedido de indenização, devido à impossibilidade de fazer um loteamento na área da Reserva Ecológica.
O terreno havia sido adquirido em 1953, antes de haver legislação ambiental que protegesse o espaço. A partir de 1965, várias normas foram editadas com fins de preservação, mas, no entendimento dos empresários, foi a lei estadual, em 1997, que restringiu definitivamente o uso da área. Eles tiveram ganho de causa e, agora, o Estado tenta reverter a decisão. Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo explica o representa uma unidade de conservação.
CBN e Meio Ambiente - 30-03-22
A Coordenação de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha informa que realiza monitoramento diário das áreas verdes do município e também atende as ouvidorias encaminhadas por munícipes. Denúncias devem ser protocoladas pelo telefone 162 da Ouvidoria municipal ou através do site: www.vilavelha.es.gov.br/ouvidoria. 

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