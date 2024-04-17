Plantas podem ser "repelentes" contra Aedes aegypti? Saiba o que é mitos e verdade!

Ainda em meio a preocupação com a dengue, nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo esclarece importantes dúvidas sobre a doença. Uma dúvida que ganhou destaque nos últimos tempos é se há tipos de plantas que podem afastar o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. De acordo com especialistas, algumas espécies têm, sim, compostos químicos com propriedade repelente, mas a duração é limitada e tem baixa efetividade em um contexto de epidemia. O comentarista explica.
"O mais importante é a prevenção e combate ao mosquito, sempre. Essas plantas 'repelentes' têm essências que, realmente, repelem o mosquito, mas têm baixa intensidade e a duração também reduzida. Isso acontece até mesmo com o repelente quando a gente usa, extraído da citronela, por exemplo", explica. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade -17-04-24