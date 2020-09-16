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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Planeta em chamas: efeitos das queimadas se espalham pelo mundo

Ouça a análise do comentarista Marco Bravo

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 10:07

Publicado em 

16 set 2020 às 10:07
Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo destaca o preocupante cenário que vem sendo observado em diversas localidades do mundo: Amazônia, Cerrado, Pantanal, florestas nos Estados Unidos e Austrália são algumas das regiões afetadas por incêndio em grandes proporções. Além da ação humana, especialistas também sinalizam que as consequências do aquecimento global estão em todo o mundo em forma desses incêndios. 
O comentarista da CBN Vitória analisa o cenário que estamos enfrentando: "O clima 'pirou'. Temos incêndio no Pantanal, que está relacionado ao desmatamento na Amazônia e que, por sua vez, também afeta o Cerrado. Estamos ainda na última semana do inverno e já temos relatos de que em cidades brasileiras, como Cuiabá, a temperatura chegou a 40º C nesta semana, em pleno inverno. Acompanhe a análise.
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 16-09-20

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