Planeta em chamas: efeitos das queimadas se espalham pelo mundo

Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo destaca o preocupante cenário que vem sendo observado em diversas localidades do mundo: Amazônia, Cerrado, Pantanal, florestas nos Estados Unidos e Austrália são algumas das regiões afetadas por incêndio em grandes proporções. Além da ação humana, especialistas também sinalizam que as consequências do aquecimento global estão em todo o mundo em forma desses incêndios.

O comentarista da CBN Vitória analisa o cenário que estamos enfrentando: "O clima 'pirou'. Temos incêndio no Pantanal, que está relacionado ao desmatamento na Amazônia e que, por sua vez, também afeta o Cerrado. Estamos ainda na última semana do inverno e já temos relatos de que em cidades brasileiras, como Cuiabá, a temperatura chegou a 40º C nesta semana, em pleno inverno. Acompanhe a análise.