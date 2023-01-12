Picada de abelhas: Espírito Santo registra maior número de óbito dos últimos seis anos

As abelhas são essenciais para a manutenção da biodiverdidade, tendo como uma das principais funções a polinização. Entretanto, a picada do inseto nos seres humanos pode levar à morte e essa estatística vem aumentando no Espírito Santo. De janeiro a dezembro de 2022, de acordo com dados do Centro de Informações e Assistência Toxicológica (CIATox), o Estado registrou quatro óbitos decorrentes dos ataques, sendo esse o maior índice dos últimos seis anos.

De 2017 a 2022 foram 11 óbitos, sendo um óbito em 2017, 2018 e 2021, e dois óbitos em 2019 e 2020, além dos quatro óbitos em 2022. Além disso, de janeiro a dezembro de 2022, foram notificados eno Estado 536 acidentes por abelhas, representando uma elevação de 92,8% se comparado ao mesmo período do ano anterior, quando ocorreram 278 incidentes. Atualmente, o maior número de casos está concentrado na região Central/Norte com 284 notificações. Em seguida, aparece a Região Metropolitana com 182 ocorrências. Tema para Marco Bravo nesta edição do CBN Meio Ambiente. Ouça a conversa completa!