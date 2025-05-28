Participação popular: a cidade que planta unida, colhe sombra e saúde!

[Edicase]Plantar árvores é um ótimo atrativo para crianças (Imagem: Max kegfire | Shutterstock) Crédito: Imagem: Max kegfire | Shutterstock

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Suntentabilidade", o comentarista Marco Bravo fecha a série especial do mês de maio sobre arborização e a sua importância para as cidades. Agora, ele explica a importância da participação da sociedade na construção de áreas mais verdes. Você já se perguntou quem escolhe as árvores que cobrem as ruas da sua cidade? Já pensou em participar do plantio de mudas na sua praça, calçada ou escola?

A arborização urbana não é só uma questão de paisagismo. Ela interfere diretamente na sua qualidade de vida: reduz o calor, melhora o ar, valoriza imóveis, atrai pássaros e oferece sombra e bem-estar. Mas para tudo isso funcionar, é preciso mais do que boa vontade — é preciso união entre comunidade e técnica. Quando moradores participam das decisões e do cuidado com as árvores, os resultados são muito mais duradouros. Mas a escolha da espécie certa, o local correto para o plantio, o espaçamento, o tempo de poda e os cuidados com a raiz não são detalhes simples. É por isso que o Plano Municipal de Arborização e Paisagismo Sustentável existe: para garantir que o verde cresça com planejamento, segurança e sustentabilidade.

Your browser does not support the audio element. CBN - CBN MEIO AMBIENTE - 28-05-25

O papel de cada um:

Moradores: podem ajudar na escolha das espécies, acompanhar o plantio, cuidar das mudas e promover ações educativas em seus bairros.

Técnicos e profissionais: garantem que as decisões sigam critérios ambientais, urbanos e ecológicos, evitando problemas futuros com calçadas, redes elétricas ou espécies inadequadas.

Escolas e grupos locais: são pontes fundamentais para promover a educação ambiental e transformar o cuidado com as árvores em uma verdadeira cultura cidadã.

Quando a cidade planta junto, ela cresce mais verde, mais fresca e mais justa. As árvores criam vínculos, contam histórias, geram sombra e criam pertencimento. Uma árvore bem cuidada pode viver 30, 50, até 100 anos — ou seja, ultrapassar gerações e transformar paisagens.