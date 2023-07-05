Para cuidar bem: os conselhos para não "matar" as plantinhas em casa

Algumas plantas podem viver por muito tempo num mesmo vaso; outras exigem trocas mais frequentes. Pensando nisso, nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz dicas e orientações para não "matar" as plantas em casa e garantir a sua vivacidade e beleza. Especialistas explicam, por exemplo, que para cuidar bem de uma planta doméstica, você precisa aprender a pensar como uma planta e ficar atento às dicas de temperatura, adubação e utilização de vasos.