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Para cuidar bem: os conselhos para não "matar" as plantinhas em casa

Ouça as dicas do comentarista Marco Bravo

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 10:41

Publicado em 

05 jul 2023 às 10:41
Saiba se suas plantas apresentam sinais de adoecimento
Saiba se suas plantas apresentam sinais de adoecimento Crédito: Pexels
Algumas plantas podem viver por muito tempo num mesmo vaso; outras exigem trocas mais frequentes. Pensando nisso, nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz dicas e orientações para não "matar" as plantas em casa e garantir a sua vivacidade e beleza. Especialistas explicam, por exemplo, que para cuidar bem de uma planta doméstica, você precisa aprender a pensar como uma planta e ficar atento às dicas de temperatura, adubação e utilização de vasos. 
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 05-07-23.mp3

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