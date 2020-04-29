Pandemia vai influenciar na aceleração do desmatamento na Amazônia

Nesta edição do quadro CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com o comentarista Marco Bravo, o destaque é a preservação do mais importante bioma brasileiro. Com a atenção do mundo voltada para a pandemia, a tendência é de que haverá menos pressão internacional pela conservação da floresta Amazônica. O diagnóstico foi apresentado no início desta semana e as perspectivas para a floresta, que já não eram boas no início deste ano, podem piorar. A Mata Atlântica é outro bioma que deverá ser afetado. Entenda mais detalhes dessa relação!