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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pandemia vai influenciar na aceleração do desmatamento na Amazônia

Ouça a análise do comentarista Marco Bravo

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 10:39

Publicado em 

29 abr 2020 às 10:39
Nesta edição do quadro CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com o comentarista Marco Bravo, o destaque é a preservação do mais importante bioma brasileiro. Com a atenção do mundo voltada para a pandemia, a tendência é de que haverá menos pressão internacional pela conservação da floresta Amazônica. O diagnóstico foi apresentado no início desta semana e as perspectivas para a floresta, que já não eram boas no início deste ano, podem piorar. A Mata Atlântica é outro bioma que deverá ser afetado. Entenda mais detalhes dessa relação!
PODCAST - CBN Meio Ambiente e Sutentabilidade - 29-04-20

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