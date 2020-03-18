Pandemia de Coronavírus tem relação com a ação humana?

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que o mundo enfrenta a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). A OMS informou que o termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas. Diante desse cenário, o comentarista Marco Bravo, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, lança o seguinte questionamento: será que a ação humana contra o meio ambiente também tem influenciado no aparecimento de pandemias? Marco explica que, do ponto de vista do meio ambiente, habitats degradados podem incitar e diversificar doenças. Além disso, novas viroses e bacterioses surgem - e também se fortalecem - a medida em que temos ações antrópicas (ou seja, causadas pelo homem). Confira!