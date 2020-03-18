Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pandemia de Coronavírus tem relação com a ação humana?

Quem responde é o comentarista Marco Bravo

Publicado em 18 de Março de 2020 às 10:39

Publicado em 

18 mar 2020 às 10:39
A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que o mundo enfrenta a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). A OMS informou que o termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas. Diante desse cenário, o comentarista Marco Bravo, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, lança o seguinte questionamento: será que a ação humana contra o meio ambiente também tem influenciado no aparecimento de pandemias? Marco explica que, do ponto de vista do meio ambiente, habitats degradados podem incitar e diversificar doenças. Além disso, novas viroses e bacterioses surgem - e também se fortalecem - a medida em que temos ações antrópicas (ou seja, causadas pelo homem). Confira!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 18-03-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados