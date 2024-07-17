Os pombos podem ser um risco para a saúde?

O assunto em destaque nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo, é sugestão de ouvinte. Ele falou sobre a presença de muitos pombos perto de onde mora, em Vila Velha, e pediu explicações sobre os perigos e como conter o avanço dos bichos.
Especialistas apontam: os pombos como os conhecemos tiveram seus comportamentos modificados por ações humanas. O comentarista Marco Bravo fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 17-07-24