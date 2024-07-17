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Os pombos podem ser um risco para a saúde?

Ouça as explicações do comentarista Marco Bravo

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 12:10

Publicado em 

17 jul 2024 às 12:10
Pombos
Pombos Crédito: Pixabay
O assunto em destaque nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo, é sugestão de ouvinte. Ele falou sobre a presença de muitos pombos perto de onde mora, em Vila Velha, e pediu explicações sobre os perigos e como conter o avanço dos bichos.
Especialistas apontam: os pombos como os conhecemos tiveram seus comportamentos modificados por ações humanas. O comentarista Marco Bravo fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 17-07-24

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