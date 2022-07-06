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Os mitos e verdades sobre as podas em plantas

Acompanhe as explicações do comentarista Marco Bravo

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 11:13

Publicado em 

06 jul 2022 às 11:13
Ora-pro-nóbis é uma PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais)
Plantas Crédito: Andréia Bohner/Wikimedia Commons
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade" Marco Bravo traz como destaque o tema poda de plantas. O objetivo da poda, de forma geral, é o controle do porte e da forma das plantas, além de incentivar a floração e a frutificação. Especialistas, entretanto, apontam: não se trata apenas de cortar/arrancar aquelas partes que estão aparentemente feias, é preciso ter cuidados também após a poda, para proteger a planta e permitir que ela continue crescendo bonita e saudável. É sobre esse assunto que o comentarista trata. Ouça as explicações completas!
CBN MEIO AMBIENTE - 06-07-22

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