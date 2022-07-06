Os mitos e verdades sobre as podas em plantas

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade" Marco Bravo traz como destaque o tema poda de plantas. O objetivo da poda, de forma geral, é o controle do porte e da forma das plantas, além de incentivar a floração e a frutificação. Especialistas, entretanto, apontam: não se trata apenas de cortar/arrancar aquelas partes que estão aparentemente feias, é preciso ter cuidados também após a poda, para proteger a planta e permitir que ela continue crescendo bonita e saudável. É sobre esse assunto que o comentarista trata. Ouça as explicações completas!