Os hábitos de moradores que podem ajudar na manutenção da rede de esgoto

Uma rede de esgoto entupida é sinônimo de transtorno para moradores, comerciantes e aqueles que precisam trabalhar para resolver. Por isso, alguns hábitos das pessoas podem facilitar na preservação do funcionamento, evitando que a rede fique entupida ou com o fluxo interrompido. Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo explica como indivíduos são capazes de influenciar no bom funcionamento da rede de esgoto. Não jogar papel higiênico no vaso já é uma boa iniciativa, assim como não despejar o óleo de fritura na pia da cozinha. Ouça a conversa completa!