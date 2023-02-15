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CBN Meio Ambiente

Os hábitos de moradores que podem ajudar na manutenção da rede de esgoto

Ouça as dicas do comentarista Marco Bravo

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 10:53

Publicado em 

15 fev 2023 às 10:53
Esgoto sendo despejado no manguezal de Maria Ortiz, em Vitória
Esgoto sendo despejado no manguezal de Maria Ortiz, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Uma rede de esgoto entupida é sinônimo de transtorno para moradores, comerciantes e aqueles que precisam trabalhar para resolver. Por isso, alguns hábitos das pessoas podem facilitar na preservação do funcionamento, evitando que a rede fique entupida ou com o fluxo interrompido. Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo explica como indivíduos são capazes de influenciar no bom funcionamento da rede de esgoto. Não jogar papel higiênico no vaso já é uma boa iniciativa, assim como não despejar o óleo de fritura na pia da cozinha. Ouça a conversa completa!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 15-02-23.mp3

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