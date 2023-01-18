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CBN Meio Ambiente

Os erros que você costuma cometer ao se proteger da dengue

Ouça a conversa completa com o comentarista Marco Bravo

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 11:35

Publicado em 

18 jan 2023 às 11:35
Mosquito, dengue
Cuidado com a dengue! Crédito: Pixabay
Calor e muita chuva: o verão tem a combinação ambiental perfeita para a proliferação do mosquito Aedes Aegypti — um velho conhecido dos brasileiros, responsável por transmitir não só a dengue como outras arboviroses, como zika e chikungunya. Na hora de evitar a dengue, é comum cometermos alguns equívocos. Pensando nisso, nesta edição do "CBN Meio Ambiente" e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo alerta para erros que costumamos cometer ao se proteger da dengue. Entre elas: não reaplicar o repelente durante o dia e só aplicar o repelente nas partes expostas do corpo. Ouça a conversa completa!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 4.11s -18-01-23.mp3

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