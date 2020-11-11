Os desafios dos eleitos para o meio ambiente e a sustentabilidade

Em tempos de eleição muito se fala sobre os desafios da saúde, economia e mobilidade. Mas será que a preservação ambiental também está na pauta eleitoral? Pensando nisso, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo traz uma importante reflexão, como desafio para os futuros eleitos. A pauta ambiental também deve ser colocada como prioridade para os futuros gestores e não pode ficar à margem do debate político. Alguns pontos, em especial, merecem atenção na Grande Vitória. São eles: saneamento básico, destinação dos resíduos sólidos e poluição atmosférica.