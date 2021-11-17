Os cuidados com as caravelas-portuguesas nas praias da Serra

Na última semana a prefeitura da Serra trouxe um alerta, por meio da secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, sobre o aparecimento de organismos vivos conhecidos como caravelas-portuguesas nas praias do município. Segundo a administração municipal, "como a espécie é colorida, ela chama atenção das crianças, que tentam pegá-las". Um dos pontos onde foi possível avistá-las foi na praia de Manguinhos. Pensando nisso, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo explica o que são e como proceder caso encontre essa espécie.