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CBN Meio Ambiente

Os cuidados com as caravelas-portuguesas nas praias da Serra

O veneno provoca dores muito fortes, queimaduras que podem ser de até de terceiro grau e em casos mais extremos, reações alérgicas graves

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 10:18

Publicado em 

17 nov 2021 às 10:18
Caravela-portuguesa encontrada em praia de Manguinhos, na Serra
Caravela-portuguesa encontrada em praia de Manguinhos, na Serra Crédito: PMS/Divulgação
Na última semana a prefeitura da Serra trouxe um alerta, por meio da secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, sobre o aparecimento de organismos vivos conhecidos como caravelas-portuguesas nas praias do município. Segundo a administração municipal, "como a espécie é colorida, ela chama atenção das crianças, que tentam pegá-las". Um dos pontos onde foi possível avistá-las foi na praia de Manguinhos. Pensando nisso, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo explica o que são e como proceder caso encontre essa espécie.
O veneno da Caravela-portuguesa provoca dores muito fortes, queimaduras que podem ser de até de terceiro grau, e em casos mais extremos, reações alérgicas graves acompanhadas de arritmias e necrose do tecido. "O aparecimento ou até aumento dessas espécies está ligado a um cenário de desequilíbrio ambiental, que pode ser temporário ou agravado de forma permanente, naquele determinado ambiente onde ela está sendo encontrada", explica o comentarista. 
CBN Meio Ambiente - 17-11-21.mp3

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