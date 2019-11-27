Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

ONU: Concentração de gases de efeito estufa bate recorde

A explicação é do comentarista Marco Bravo.

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 13:23

Publicado em 

27 nov 2019 às 13:23
Os principais gases responsáveis pelo efeito estufa na atmosfera tiveram concentração recorde em 2018, segundo dados divulgados, nesta semana, pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência da Organização das Nações Unidas (ONU). O monitoramento também indica que não há “indícios de desaceleração visíveis” da quantidade de poluentes lançados na atmosfera. Este é o tema do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade desta quarta-feira. Em destaque na conversa os efeitos que já são sentidos dessa concentração e seus impactos junto à sociedade. Confira! 
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 27-11-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados