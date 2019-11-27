ONU: Concentração de gases de efeito estufa bate recorde

Os principais gases responsáveis pelo efeito estufa na atmosfera tiveram concentração recorde em 2018, segundo dados divulgados, nesta semana, pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência da Organização das Nações Unidas (ONU). O monitoramento também indica que não há “indícios de desaceleração visíveis” da quantidade de poluentes lançados na atmosfera. Este é o tema do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade desta quarta-feira. Em destaque na conversa os efeitos que já são sentidos dessa concentração e seus impactos junto à sociedade. Confira!