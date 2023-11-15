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Ondas de calor serão mais comuns? Especialista explica!

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 15 de Novembro de 2023 às 10:12

Publicado em 

15 nov 2023 às 10:12
Onda de calor e hidratação
Onda de calor e hidratação Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque a notícia de que desde o dia 8 de novembro, o Brasil vivencia sua a oitava onda de calor de 2023. Outras ocorrerem em janeiro, março, agosto, setembro e outubro. Desta vez, o fenômeno promete ser um dos mais intensos já registrados. A onda de calor estava prevista inicialmente para acabar nos próximos dias, mas o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estendeu o seu alerta até o fim da semana.  O comentarista explica o que tem acontecido e como amenizar os efeitos desse fenômeno. Ouça a conversa completa!
CBN - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - 15-11-23

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