Onda de frio no Brasil, enchentes e muito calor pelo mundo: o que acontece no planeta?

As mudanças climáticas trazem preocupantes sinais que unem frio recorde no Brasil a enchentes e calor pelo mundo. Este é o tema do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo. A onda de frio extremo que chegou ao Sul e trouxe impactos ao Sudeste do nosso país contrasta com cenários no Hemisfério Norte, onde vários países registram recordes de calor e de volume de chuvas. As últimas semanas foram marcadas, por exemplo, por inundação com fortes chuvas em cidades na Alemanha e na Bélgica, com centenas de mortes. Afinal, o planeta está "desregulado"? Marco explica!