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Onda de frio no Brasil, enchentes e muito calor pelo mundo: o que acontece no planeta?

Ouça a análise do comentarista Marco Bravo

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 11:33

Publicado em 

04 ago 2021 às 11:33
Extremos climáticos são consequência do aquecimento global
Extremos climáticos são consequência do aquecimento global Crédito: Pexels
As mudanças climáticas trazem preocupantes sinais que unem frio recorde no Brasil a enchentes e calor pelo mundo. Este é o tema do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo. A onda de frio extremo que chegou ao Sul e trouxe impactos ao Sudeste do nosso país contrasta com cenários no Hemisfério Norte, onde vários países registram recordes de calor e de volume de chuvas. As últimas semanas foram marcadas, por exemplo, por inundação com fortes chuvas em cidades na Alemanha e na Bélgica, com centenas de mortes. Afinal, o planeta está "desregulado"? Marco explica!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 04-08-21

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