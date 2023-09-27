Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Meio Ambiente

Onda de calor e mudanças climáticas: sugestões para "refrescar" as cidades

Ouça as informações do comentarista Marco Bravo

Publicado em 27 de Setembro de 2023 às 10:29

Publicado em 

27 set 2023 às 10:29
Sol, calor, verão
Sol, calor, verão Crédito: Pexels
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo fala sobre o processo de aquecimento e de mudanças climáticas pelos quais o mundo tem passado. Diversas cidades brasileiras ultrapassaram a máxima de 40ºC e a expectativa é que a primavera, que começou no último sábado (23), continue com altas temperaturas. O comentarista também aponta tendências e sugestões que podem auxiliar, a curto e longo prazos, a "refrescar" as cidades. Entre as sugestões: utilização da pavimentação permeável nas ruas e avenidas; o aumento das áreas verdes nas cidades e recomendações para construções sustentáveis. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 27-09-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luis Suárez fica fora da Copa do Mundo
Bielsa explica ausência de Suárez em convocação do Uruguai: Decidi pelo que considero melhor'
Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados