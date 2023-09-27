Onda de calor e mudanças climáticas: sugestões para "refrescar" as cidades

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo fala sobre o processo de aquecimento e de mudanças climáticas pelos quais o mundo tem passado. Diversas cidades brasileiras ultrapassaram a máxima de 40ºC e a expectativa é que a primavera, que começou no último sábado (23), continue com altas temperaturas. O comentarista também aponta tendências e sugestões que podem auxiliar, a curto e longo prazos, a "refrescar" as cidades. Entre as sugestões: utilização da pavimentação permeável nas ruas e avenidas; o aumento das áreas verdes nas cidades e recomendações para construções sustentáveis. Ouça a conversa completa!