Onça-pintada e macaco Muriqui na lista de ameaçados de extinção no ES

O tema em destaque nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade é a extinção das espécies de animais e plantas. No Espírito Santo, atualmente, 951 espécies da fauna e da flora capixaba estão ameaçadas e correndo risco de extinção. É o que aponta o projeto “Revisão da Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção do Espírito Santo”, organizado pelo Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA). Rodrigo Barbosa, professor de Ecologia de Ecossitemas, detalha esse cenário junto ao comentarista Marco Bravo. No mundo, aponta a ONU, um milhão de espécies de plantas e animais estão ameaçadas de extinção.

Segundo Barbosa, por causa das caça e do crescimento das cidades, diversas espécies estão em risco de extinção, principalmente os mamíferos. No Espírito Santo, algumas dessas espécies são a onça-pintada, que vive na reserva da Vale e na de Sooretama; o macaco Muriqui, que é considerado o maior macaco das Américas (encontrado nas regiões de Santa Maria de Jetibá, Santa Tereza e Caparaó) e a anta.

Além dos mamíferos, os anfíbios, como sapos e as salamandras, que vivem no meio aquático e terrestres também estão em risco de extinção, principalmente pelos indicadores de qualidade ambiental, que estão ada vez mais degradados.