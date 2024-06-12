Oceanos e mudanças climáticas: o que as temperaturas recorde sinalizam?

Desde o fim de março de 2023, as temperaturas da superfície dos oceanos atingem novos recordes de temperatura diariamente. E, em 47 desses dias, as temperaturas superaram os recordes anteriores pela maior margem já registrada na era dos satélites, segundo os dados do Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus, da União Europeia. Até agora, os nossos oceanos já absorveram mais de 90% do calor capturado na atmosfera da Terra pelo aumento das emissões de gases do efeito estufa. Mas, nos últimos tempos, esse aquecimento se acelerou vertiginosamente. As informações são da "BBC Brasil". Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Suntentabilidade", o comentarista Marco Bravo fala sobre o assunto.