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Oceanos e mudanças climáticas: o que as temperaturas recorde sinalizam?

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 10:30

Publicado em 

12 jun 2024 às 10:30
Expedição Lusitânia, que atravessa o Oceano Atlântico, vai passar por Vitória
Expedição Lusitânia, que atravessa o Oceano Atlântico, vai passar por Vitória Crédito: Daniel Venturini/Agência Marinha
Desde o fim de março de 2023, as temperaturas da superfície dos oceanos atingem novos recordes de temperatura diariamente. E, em 47 desses dias, as temperaturas superaram os recordes anteriores pela maior margem já registrada na era dos satélites, segundo os dados do Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus, da União Europeia. Até agora, os nossos oceanos já absorveram mais de 90% do calor capturado na atmosfera da Terra pelo aumento das emissões de gases do efeito estufa. Mas, nos últimos tempos, esse aquecimento se acelerou vertiginosamente. As informações são da "BBC Brasil". Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Suntentabilidade", o comentarista Marco Bravo fala sobre o assunto.
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 12-06-24.mp3

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