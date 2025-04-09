O tempo de vida do lixo: da garrafinha ao eletrodoméstico

O material mais recolhido foi plástico Crédito: Lucas Knupp

Em mais um episódio da série especial sobre resíduos sólidos e reciclagem, o comentarista Marco Bravo traz como destaque quanto tempo cada tipo de resíduo leva para se decompor na natureza. Alguns exemplos: plástico (450 anos), vidro (indefinido), papel (3 a 6 meses), bituca de cigarro (5 anos). O comentarista destaca o que é a obsolescência programada e como ela contribui para a montanha de lixo. A reflexão: “Você consome pensando no descarte?”. Ouça a conversa completa!

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COMO É A COLETIVA SELETIVAS NAS CIDADADES DA GRANDE VITÓRIA

VITÓRIA: A Central de Serviços da Prefeitura de Vitória reforça seu compromisso com a sustentabilidade e a gestão eficiente de resíduos sólidos por meio da Coleta Seletiva, realizada em todas as nove regiões administrativas da capital. O serviço atende todos os bairros da cidade e, atualmente, recolhe uma média de 300 toneladas de materiais recicláveis por mês, promovendo a destinação correta dos resíduos e beneficiando o meio ambiente.

Além da coleta regular, a população conta com mais de 45 Ecopostos, distribuídos estrategicamente em parques, ruas, avenidas e espaços públicos de convivência. Esses pontos de entrega voluntária, somados aos contentores de resíduos espalhados por toda a cidade, estimulam o descarte consciente e facilitam a separação do lixo reciclável. Todo o material recolhido na Coleta Seletiva é encaminhado à Unidade de Transbordo, onde passa por pesagem antes de ser direcionado às Associações de Catadores de Material Reciclável parceiras da Prefeitura, fortalecendo a economia circular e o trabalho dos profissionais da reciclagem.

A Coleta Seletiva de Vitória teve início nos anos 2000 e, desde então, evoluiu significativamente, consolidando-se como referência nacional em gestão pública sustentável e eficiente. A iniciativa da Prefeitura, aliada ao engajamento da população, contribui diretamente para a redução do impacto ambiental, a valorização dos resíduos recicláveis e a construção de uma cidade mais limpa e organizada.

Para mais informações sobre o serviço de Coleta Seletiva e a localização dos Ecopostos, a Central de Serviços de Vitória está à disposição pelo atendimento telefônico 156 - Fala Vitória ou pelo aplicativo Vitória Online.

VILA VELHA: A Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura de Vila Velha, possui o projeto piloto de coleta seletiva, em conformidade com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). O material reciclável é recolhido em 115 condomínios cadastrados que estão localizados nos bairros Praia da Costa, Itapuã e Itaparica.

A Praia da Costa, a coleta é realizada às segundas e quintas-feiras, enquanto em Itapuã e Itaparica ocorre às terças e sextas-feiras. Em média, são recolhidas 30 toneladas de resíduos sólidos por mês.

O material coletado é encaminhado para a Associação de Coletores Revive, que faz a triagem e comercializa o material para empresas de reciclagem. Além de contribuir com a preservação do meio ambiente e com a saúde pública, o projeto oferece oportunidade de geração de renda.

Além da coleta seletiva nos condomínios, Pontos de Entrega Voluntária (Pev´s) de pilhas, pneus, lâmpadas, pneus e resíduos eletrônicos estão disponíveis para as cinco regiões administrativas da cidade e podem ser consultados no site da prefeitura. https://ecopontos.vilavelha.es.gov.br/

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A Prefeitura de Vila Velha iniciou uma ação de educação ambiental em escolas da rede municipal. O objetivo é conscientizar os alunos sobre a coleta seletiva e a importância da participação da população nos programas de reciclagem. A iniciativa envolve as secretarias de Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Educação.

Seis escolas já receberam as equipes da prefeitura e a ação será realizada em cinco escolas municipais de cada região administrativa da cidade, totalizando 25 unidades ao final do projeto. Durante as palestras, os alunos recebem informações sobre o Programa Tampinhas do Bem, que incentiva a doação de tampas plásticas. O material arrecadado é trocado por ração para animais resgatados pelo município.

Além disso, são abordados temas para os alunos como a separação correta dos resíduos e formas de engajar amigos, familiares e a comunidade na coleta seletiva.

SERRA: A Serra tem um programa de Coleta Seletiva denominado “Recicla Serra”, com o serviço de entrega voluntária em pontos de entrega espalhados pela cidade. O programa funciona também em unidades de ensino e em condomínios. O município conta com mais de 50 condomínios cadastrados para a coleta.

No caso dos condomínios, depois da realização do cadastro, a equipe técnica da Secretaria de Serviços entra em contato com o representante para agendar uma visita domiciliar e explicar os detalhes de como funcionará a coleta seletiva.

Após isso, o condomínio fica responsável por providenciar um bag, compartimento onde os resíduos serão armazenados até a coleta, que é realizada toda semana. Todos os materiais recicláveis coletados são destinados às associações de catadores de materiais recicláveis organizadas Abrasol, ARS Recicla e Recuperlixo.

O condomínio interessado em aderir ao projeto pode fazer o cadastro pelo telefone/WhatsApp (27) 98136-0089 ou e-mail: [email protected]

CARIACICA: Em Cariacica, a coleta seletiva acontece diariamente em mais de 100 pontos, entre escolas, empresas, condomínios e ruas, onde os moradores podem descartar materiais recicláveis.

Para facilitar o descarte correto, a Secretaria Municipal de Serviços (Semserv) instalou 18 ecopostos nos seguintes bairros: Bela Aurora, Dom Bosco (2), Novo Brasil, Castelo Branco, Cariacica-Sede, Santana, Sotelândia, Sotema, Vila Capixaba, Vista Linda, Campo Grande (3), São Conrado, São Francisco, Vale Esperança e Alto Dona Augusta.

Depois de recolhidos, esses resíduos são enviados para duas associações: a Associação Beneficente dos Catadores de Materiais Recicláveis de Nova Rosa da Penha (Acamarp) e a Associação Flexvida, localizada em Nova Canaã, que fazem a separação do material para que ele seja reaproveitado da melhor forma possível.

A Semserv reforça a importância da separação adequada do lixo para que os resíduos sejam devidamente encaminhados às associações.