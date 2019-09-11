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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

O que você tem feito para preservar o meio ambiente?

Ouça a análise do comentarista Marco Bravo

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 10:33

Publicado em 

11 set 2019 às 10:33
Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo traz a seguinte reflexão aos ouvintes: de forma prática, e não apenas na teoria, o que você, ouvinte, tem feito para preservar o meio ambiente? Pontos viciados de lixo, atos de vandalismo contra patrimônios e o olhar pouco atento à reciclagem são alguns dos desafios apontados pelo comentarista. “Não adianta a gente cobrar das autoridades se você passa na rua e joga a guimba de cigarro no chão”, alerta.
 
Um fato de destaque é trazido por Marco e aconteceu neste final de semana. No último domingo (08), um vândalo colocou fogo no Ponto de Entrega Voluntária de Resíduos Sólidos, no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Um boletim de ocorrência foi registrado e o equipamento será substituído. São depredados em torno de dois ecopostos por mês e o gasto com depredação no município é de, em média, R$ 200 mil por mês com reposição de lixeiras, ecopostos, etc”.
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 11-09-19

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