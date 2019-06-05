Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

O que você faz para contribuir para a redução da poluição no mundo?

Você já parou para pensar se no seu banho há desperdício de muita água? Ou ainda, quantas sacolas de lixo você utiliza ao longo do ano? Ouça as dicas do comentarista Marco Bravo

Publicado em 05 de Junho de 2019 às 11:16

Publicado em 

05 jun 2019 às 11:16
Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente e, no quadro CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade desta quarta-feira (05), o comentarista Marco Bravo traz o questionamento: você é sustentável? É necessário que se crie uma consciência ambiental capaz de preservar a natureza e acabar com a poluição. Pequenas ações cotidianas podem ajudar. Por isso, o comentarista dá dicas de como transformar o nosso dia a dia e torná-lo cada vez mais sustentável. Pequenas atitudes, como reaproveitar o óleo de cozinha, ficar atento ao tempo do banho e evitar sacolas plásticas, podem ajudar a contribuir para o planeta.
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 05-06-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados