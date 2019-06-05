O que você faz para contribuir para a redução da poluição no mundo?

Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente e, no quadro CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade desta quarta-feira (05), o comentarista Marco Bravo traz o questionamento: você é sustentável? É necessário que se crie uma consciência ambiental capaz de preservar a natureza e acabar com a poluição. Pequenas ações cotidianas podem ajudar. Por isso, o comentarista dá dicas de como transformar o nosso dia a dia e torná-lo cada vez mais sustentável. Pequenas atitudes, como reaproveitar o óleo de cozinha, ficar atento ao tempo do banho e evitar sacolas plásticas, podem ajudar a contribuir para o planeta.