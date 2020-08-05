O que tem levado ao aparecimento de baleias e arraias mortas no ES

No último final de semana, duas baleias jubarte foram encontradas mortas no litoral capixaba - uma em Guarapari, na Pedra do Siribeira, e outra, um filhote, na região de pedras próximo à Praia Mole, em Carapebus, na Serra. Não foi a primeira vez que episódios como esses foram registrados no Espírito Santo. Anualmente, há o aparecimento de baleias mortas em praias do Estado. Esse é o assunto do comentarista Marco Bravo, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade. O comentarista explica também o aparecimento de arraias mortas em Vitória e a passagem pelo litoral dos pinguins.