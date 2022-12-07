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CBN Meio Ambiente

O que são vetores? Entenda por que os ratos aparecem durante o período chuvoso!

Quem explica é o comentarista Marco Bravo

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 10:17

Publicado em 

07 dez 2022 às 10:17
Chuva causa alagamentos em Campo Verde, Cariacica
Chuva causa alagamentos em Campo Verde, Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como alerta que, em especial, nos períodos de chuva a preocupação aumenta com a infestação de vetores – animais como pernilongos, pulgas, mosquitos e ratos – e que são responsáveis pela transmissão de doenças. O destaque de hoje é com relação aos roedores! No período chuvoso, as galerias pluviais e caixas de esgoto se enchem de água. Dessa forma, os ratos são expulsos e obrigados a buscar novos esconderijos para viverem e se alimentarem. E nessa hora que ocorrem as infestações desses animais pelos ambientes urbanos. Ouça a conversa completa!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 07-12-22.mp3

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