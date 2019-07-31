O que fazer para conter o esgotamento dos recursos naturais?

O Planeta Terra esgotou, na última segunda-feira (29), todos os recursos naturais disponíveis para o ano de 2019. Ou seja, o consumo de recursos naturais necessários para a sobrevivência entrará em uma espécie de “cheque especial ambiental”. Segundo a organização Global Footprint Network, que calcula a ‘pegada ecológica’, seria preciso de 1,75 planeta Terra para manter o mesmo padrão de consumo da sociedade. Quem detalha a situação é o comentarista Marco Bravo, no CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade.