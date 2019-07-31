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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

O que fazer para conter o esgotamento dos recursos naturais?

Segundo a organização Global Footprint Network, que calcula a pegada ecológica, seria preciso de 1,75 planeta Terra para manter o mesmo padrão de consumo da sociedade

Publicado em 31 de Julho de 2019 às 11:02

Publicado em 

31 jul 2019 às 11:02
O Planeta Terra esgotou, na última segunda-feira (29), todos os recursos naturais disponíveis para o ano de 2019. Ou seja, o consumo de recursos naturais necessários para a sobrevivência entrará em uma espécie de “cheque especial ambiental”. Segundo a organização Global Footprint Network, que calcula a ‘pegada ecológica’, seria preciso de 1,75 planeta Terra para manter o mesmo padrão de consumo da sociedade. Quem detalha a situação é o comentarista Marco Bravo, no CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade. 
 
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 31-07-19

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