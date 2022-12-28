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CBN Meio Ambiente

O que fazer para conter a infestação de moscas durante o verão

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 10:21

Publicado em 

28 dez 2022 às 10:21
Moradores de Venda Nova do Imigrante reclamam de grande quantidade de moscas na cidade
Moradores de Venda Nova do Imigrante reclamam de grande quantidade de moscas na cidade Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque a infestação de moscas em Venda Nova do Imigrante. Moradores das comunidades de Viçozinha, São João e Camargo, no interior do município, na Região Serrana do Espírito Santo, bloquearam uma rodovia da região esta semana em protesto contra a invasão de moscas vindas de granjas localizadas na cidade. De acordo com a prefeitura do município, a comunidade também protocolou um abaixo assinado e relatou o problema ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES). 
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 28-12-22.mp3
A secretaria de Meio Ambiente da prefeitura disse, em entrevista ao site g1, que vem adotando medidas administrativas cabíveis para conter o problema do excesso de moscas nas localidades. Segundo a pasta, a origem do problema são duas granjas de avicultura de gaiola situadas nessas comunidades e que os negócios estão sob multa diária de R$ 1.500.

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