O que fazer para conter a infestação de moscas durante o verão

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque a infestação de moscas em Venda Nova do Imigrante. Moradores das comunidades de Viçozinha, São João e Camargo, no interior do município, na Região Serrana do Espírito Santo, bloquearam uma rodovia da região esta semana em protesto contra a invasão de moscas vindas de granjas localizadas na cidade. De acordo com a prefeitura do município, a comunidade também protocolou um abaixo assinado e relatou o problema ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES).