O que fazer em caso de picada de abelhas? Ouça as dicas!

Ao longo das últimas edições do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo tem trazido uma série de explicações a respeito das diversas espécies animais - como escorpiões e aranhas, e sua relação junto aos humanos. Nesta quarta-feira (09), atendendo ao pedido do ouvinte Valmir Lourenço, o destaque são as abelhas. Você sabe, por exemplo, que procedimentos deve adotar em caso de picada de abelha? Ao avistar uma colmeia perto de você, a que tipos de cuidados deve ficar atento? Marco Bravo inicia a explicação trazendo uma contextualização sobre a espécie e esclarece essas e outras dúvidas a respeito do animal. Acompanhe a explicação!