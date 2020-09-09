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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

O que fazer em caso de picada de abelhas? Ouça as dicas!

As orientações são do comentarista Marco Bravo

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 10:28

Publicado em 

09 set 2020 às 10:28
Ao longo das últimas edições do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo tem trazido uma série de explicações a respeito das diversas espécies animais - como escorpiões e aranhas, e sua relação junto aos humanos. Nesta quarta-feira (09), atendendo ao pedido do ouvinte Valmir Lourenço, o destaque são as abelhas. Você sabe, por exemplo, que procedimentos deve adotar em caso de picada de abelha? Ao avistar uma colmeia perto de você, a que tipos de cuidados deve ficar atento? Marco Bravo inicia a explicação trazendo uma contextualização sobre a espécie e esclarece essas e outras dúvidas a respeito do animal. Acompanhe a explicação!
Entrevista - Marco Bravo

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