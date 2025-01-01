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CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade

O que esperar do meio ambiente para 2025?

O comentarista Marco Bravo destaca pontos como restauração ambiental, agricultura regenerativa, reciclagem e economia circular

Publicado em 01 de Janeiro de 2025 às 12:14

Publicado em 

01 jan 2025 às 12:14
Meio ambiente
Meio ambiente, natureza, restauração Crédito: Pixabay
Neste primeiro "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade" de 2025, o comentarista Marco Bravo reflete sobre o que ocorreu nos últimos anos para tentar prever o que este novo ano espera da nossa relação com a natureza. Algumas das palavras-chave do comentarista são: restauração ambiental, agricultura regenerativa, reciclagem e economia circular. "Investir também na educação ambiental nas escolas é fundamental para conscientizar as crianças sobre essa questão da relação com o meio ambiente", disse. Ouça a conversa completa!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 01-01-25

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