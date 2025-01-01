O que esperar do meio ambiente para 2025?

Neste primeiro "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade" de 2025, o comentarista Marco Bravo reflete sobre o que ocorreu nos últimos anos para tentar prever o que este novo ano espera da nossa relação com a natureza. Algumas das palavras-chave do comentarista são: restauração ambiental, agricultura regenerativa, reciclagem e economia circular. "Investir também na educação ambiental nas escolas é fundamental para conscientizar as crianças sobre essa questão da relação com o meio ambiente", disse. Ouça a conversa completa!