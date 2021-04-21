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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

O que esperar da Cúpula dos Líderes sobre o Clima

Ouça o comentário de Marco Bravo

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 10:00

Publicado em 

21 abr 2021 às 10:00
Poluição, indústria Crédito: JuergenPM/Pixabay
Nesta quinta e sexta-feira (22 e 23), 40 chefes de estado de todo o mundo se reúnem para discutir as mudanças climáticas na Cúpula dos Líderes sobre o Clima. O evento está sendo organizado pelo presidente dos Estados Unidos Joe Biden e será totalmente virtual. O presidente Jair Bolsonaro está entre os convidados. O objetivo, segundo o governo americano, é "delinear como os países podem contribuir para uma ambição climática mais forte".
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 21-04-21
O que esperar da Cúpula dos Líderes sobre o Clima? Assunto para o comentarista Marco Bravo, nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade". Ouça o comentário completo.

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