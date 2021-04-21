O que esperar da Cúpula dos Líderes sobre o Clima

Nesta quinta e sexta-feira (22 e 23), 40 chefes de estado de todo o mundo se reúnem para discutir as mudanças climáticas na Cúpula dos Líderes sobre o Clima. O evento está sendo organizado pelo presidente dos Estados Unidos Joe Biden e será totalmente virtual. O presidente Jair Bolsonaro está entre os convidados. O objetivo, segundo o governo americano, é "delinear como os países podem contribuir para uma ambição climática mais forte".