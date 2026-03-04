O que é um jardim de chuva e como pode contribuir para evitar enchentes

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o assunto em destaque, com o comentarista Marco Bravo, é o chamado "jardim de chuva". Quando a chuva cai sobre uma cidade coberta por asfalto e concreto, ela escorre e rápido. Esse escoamento superficial é o principal responsável por alagamentos, enchentes, sobrecarga de bueiros e pelo transporte de lixo e poluentes para rios e praias. Mas existe uma solução simples, eficiente e baseada na natureza: o jardim de chuva. É uma área rebaixada e planejada no solo, preenchida com camadas drenantes (brita, areia e solo estruturado) e vegetação adaptada. Ele capta a água da chuva, desacelera o fluxo e permite que ela infiltre gradualmente no terreno. Funciona como uma verdadeira “esponja urbana”.
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 04-03-26.mp3