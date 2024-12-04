O que é logística reversa e os seus impactos ambientais!

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo, o destaque é o conceito da prática de "logística reversa" e os seus impactos nos ecossistemas. Você já se perguntou para onde vão as pilhas usadas, o vidro do para-brisa quebrado ou mesmo os remédios vencidos que descartamos? O conceito de logística reversa, regulamentado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), foi criado exatamente para responder a essa pergunta. Ele estabelece que fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são responsáveis por dar um destino ambientalmente correto a esses materiais. Mas será que estamos realmente avançando nesse caminho? O comentarista explica!