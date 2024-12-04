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CBN Meio Ambiente

O que é logística reversa e os seus impactos ambientais!

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 04 de Dezembro de 2024 às 11:27

Publicado em 

04 dez 2024 às 11:27
Veja quais são os riscos de tomar remédio vencido
Veja quais são os riscos de tomar remédio vencido Crédito:
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo, o destaque é o conceito da prática de "logística reversa" e os seus impactos nos ecossistemas. Você já se perguntou para onde vão as pilhas usadas, o vidro do para-brisa quebrado ou mesmo os remédios vencidos que descartamos? O conceito de logística reversa, regulamentado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), foi criado exatamente para responder a essa pergunta. Ele estabelece que fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são responsáveis por dar um destino ambientalmente correto a esses materiais. Mas será que estamos realmente avançando nesse caminho? O comentarista explica!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 04-12-24

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