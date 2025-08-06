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O que é a COP30, por que ela importa e será histórica? Especialista explica!

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 06 de Agosto de 2025 às 10:54

Publicado em 

06 ago 2025 às 10:54
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Desmatamento e mudanças climáticas estão entre os assuntos de Geografia mais cobrados no vestibular (Imagem: Jonathan Yee | Shutterstock) Crédito:
Pela primeira vez, a Conferência das Partes (COP), principal fórum de deliberação sobre a agenda climática global, será realizada no Brasil. O evento acontecerá em Belém (PA), entre os dias 10 e 21 de novembro. COP se refere ao termo em inglês "Conferece of Parties", ou Conferência das Partes. A cúpula é Conferência do Clima da ONU, um evento anual que reúne representantes de diversos países, além de cientistas, sociedade civil e empresas privadas. Ao longo dos próximos meses, nas primeiras quartas-feiras de agosto, setembro, outubro e novembro, o comentarista Marco Bravo, no "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", vai trazer destaques da Conferência e os seus impactos no dia a dia dos cidadãos. Nesse primeiro episódio, ele explica o que é a COP30 e por que ela será histórica para a Amazônia e o Brasil.
CBN - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - 06-08-25

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