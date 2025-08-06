O que é a COP30, por que ela importa e será histórica? Especialista explica!

Pela primeira vez, a Conferência das Partes (COP), principal fórum de deliberação sobre a agenda climática global, será realizada no Brasil. O evento acontecerá em Belém (PA), entre os dias 10 e 21 de novembro. COP se refere ao termo em inglês "Conferece of Parties", ou Conferência das Partes. A cúpula é Conferência do Clima da ONU, um evento anual que reúne representantes de diversos países, além de cientistas, sociedade civil e empresas privadas. Ao longo dos próximos meses, nas primeiras quartas-feiras de agosto, setembro, outubro e novembro, o comentarista Marco Bravo, no "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", vai trazer destaques da Conferência e os seus impactos no dia a dia dos cidadãos. Nesse primeiro episódio, ele explica o que é a COP30 e por que ela será histórica para a Amazônia e o Brasil.