O que é a COP 29? O que é discutido para o mundo? Entenda!

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque a notícia que a 29ª conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP29, começou nesta segunda-feira (11) em Baku, no Azerbaijão. A Conferência de Baku, que vai até 22 de novembro, tem como meta principal a definição do novo objetivo de financiamento climático. Em seu discurso de abertura no evento, o presidente da COP e ministro da Ecologia do Azerbaijão, Mukhtar Babaiev, pediu mais comprometimento dos países. Em sua fala de abertura, ele disse: "Estamos a caminho da ruína. E não se trata de problemas futuros. A mudança climática já está aqui. Precisamos muito mais de todos vocês. A COP29 é um momento da verdade para o Acordo de Paris", disse Babaiev. O comentarista traz detalhes, então, do que é o evento, sua importância e as principais discussões ambientais que saem de lá. Ouça a conversa completa!