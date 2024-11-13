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CBN Meio Ambiente

O que é a COP 29? O que é discutido para o mundo? Entenda!

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 10:13

Publicado em 

13 nov 2024 às 10:13
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Mudanças climáticas trazem consequências para o meio ambiente e coloca a vida em risco (Imagem: by-studio | Shutterstock) Crédito:
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque a notícia que a 29ª conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP29, começou nesta segunda-feira (11) em Baku, no Azerbaijão. A Conferência de Baku, que vai até 22 de novembro, tem como meta principal a definição do novo objetivo de financiamento climático. Em seu discurso de abertura no evento, o presidente da COP e ministro da Ecologia do Azerbaijão, Mukhtar Babaiev, pediu mais comprometimento dos países. Em sua fala de abertura, ele disse: "Estamos a caminho da ruína. E não se trata de problemas futuros. A mudança climática já está aqui. Precisamos muito mais de todos vocês. A COP29 é um momento da verdade para o Acordo de Paris", disse Babaiev. O comentarista traz detalhes, então, do que é o evento, sua importância e as principais discussões ambientais que saem de lá. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade -13-11-24.mp3

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