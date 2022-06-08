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CBN Meio Ambiente

O que cada um pode fazer no dia a dia para ser guardião do meio ambiente?

Como colocar o assunto na pauta do seu dia? Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 11:03

Publicado em 

08 jun 2022 às 11:03
Água, uso consciente, meio ambiente, recursos hídricos
Na Semana do Meio Ambiente, as orientações sobre o uso consciente da água Crédito: Pexels
No último dia 05 de junho, foi celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Para marcar a data, a CBN Vitória está exibindo uma série de reportagens especiais sobre a biodiversidade do Espírito Santo, ressaltando toda a sua exuberância e os desafios para a preservação. As histórias envolvem guardiões da floresta, rio, mar e mangue - quatro pessoas que têm em comum o amor pela natureza e que mostram na prática como a relação entre o homem e o meio ambiente pode ser mais harmônica. Mas como nós, cidadãos comuns no nosso dia a dia, podemos nos transformar em guardiões? Assunto para Marco Bravo, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade. Acompanhe!
Meio Ambiente Sustentabilidade - 07-05-22

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