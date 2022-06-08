O que cada um pode fazer no dia a dia para ser guardião do meio ambiente?

No último dia 05 de junho, foi celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Para marcar a data, a CBN Vitória está exibindo uma série de reportagens especiais sobre a biodiversidade do Espírito Santo, ressaltando toda a sua exuberância e os desafios para a preservação. As histórias envolvem guardiões da floresta, rio, mar e mangue - quatro pessoas que têm em comum o amor pela natureza e que mostram na prática como a relação entre o homem e o meio ambiente pode ser mais harmônica. Mas como nós, cidadãos comuns no nosso dia a dia, podemos nos transformar em guardiões? Assunto para Marco Bravo, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade. Acompanhe!