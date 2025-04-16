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O que acontece com o lixo depois que vai para a lixeira?

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 16 de Abril de 2025 às 10:23

Publicado em 

16 abr 2025 às 10:23
Lixeira ou papeleira de postes
Lixeira ou papeleira de postes Crédito: Shutterstock
Nesta edição de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo traz para a conversa algumas reflexões: o que acontece com o lixo depois que vai para a lixeira? Como é a realidade de catadores e coletores de lixo no Brasil? No nosso país, são esses os profissionais que contribuem ativamente para um mundo com mais dignidade ambiental. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade -16-04-25.mp3
Confira onde há coletiva seletiva em Vitória: https://www.vitoria.es.gov.br/central/coleta_seletiva_busca

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