Nesta edição de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo traz para a conversa algumas reflexões: o que acontece com o lixo depois que vai para a lixeira? Como é a realidade de catadores e coletores de lixo no Brasil? No nosso país, são esses os profissionais que contribuem ativamente para um mundo com mais dignidade ambiental. Ouça a conversa completa!