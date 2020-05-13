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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

O impacto do coronavírus no setor de reciclagem

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 10:50

Publicado em 

13 mai 2020 às 10:50
Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo aponta como a pandemia do novo coronavírus também tem causado impacto no setor de reciclagem. Em meio a maior demanda por produtos vindos de delivery, por exemplo, as pessoas acabam acumulando materiais descartáveis dentro de casa sem se dar conta do acúmulo. Cooperativas de reciclagem também sentem reflexos da pandemia com baixa venda de materiais. "Temos mais resíduos de embalagens produzidos porque as pessoas começaram a comprar produtos manufaturados, produtos embalados e marmitas", explica.
PODCAST MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - 13-05-20.mp3

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