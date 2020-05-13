O impacto do coronavírus no setor de reciclagem

Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo aponta como a pandemia do novo coronavírus também tem causado impacto no setor de reciclagem. Em meio a maior demanda por produtos vindos de delivery, por exemplo, as pessoas acabam acumulando materiais descartáveis dentro de casa sem se dar conta do acúmulo. Cooperativas de reciclagem também sentem reflexos da pandemia com baixa venda de materiais. "Temos mais resíduos de embalagens produzidos porque as pessoas começaram a comprar produtos manufaturados, produtos embalados e marmitas", explica.