O impacto do aquecimento das águas e esgoto nos corais capixabas

Nesta edição do “CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade”, o comentarista Marco Bravo traz como destaque o alerta global sobre o colapso dos recifes de corais, que já atinge 80% das colônias no mundo. No Espírito Santo, ambientes preciosos em Guarapari, Anchieta e no arquipélago de Trindade sofrem com o branqueamento causado pelo aquecimento das águas e pelo esgoto doméstico. Os corais são "berçários" que sustentam 25% da vida marinha e protegem nossas costas contra a erosão.