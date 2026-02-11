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CBN Meio Ambiente

O impacto do aquecimento das águas e esgoto nos corais capixabas

Ouça a análise do comentarista Marco Bravo

Publicado em 11 de Fevereiro de 2026 às 11:25

Publicado em 

11 fev 2026 às 11:25
Exemplo de coral no litoral brasileiro
Exemplo de coral no litoral brasileiro Crédito: Projeto Coral Vivo
Nesta edição do “CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade”, o comentarista Marco Bravo traz como destaque o alerta global sobre o colapso dos recifes de corais, que já atinge 80% das colônias no mundo. No Espírito Santo, ambientes preciosos em Guarapari, Anchieta e no arquipélago de Trindade sofrem com o branqueamento causado pelo aquecimento das águas e pelo esgoto doméstico. Os corais são "berçários" que sustentam 25% da vida marinha e protegem nossas costas contra a erosão.
A morte desses organismos, animais sensíveis às mudanças climáticas e à poluição, compromete diretamente a pesca, o turismo e a segurança alimentar. Proteger o patrimônio subaquático capixaba exige a universalização do saneamento e o combate às emissões de carbono. Salvar os corais não é apenas uma pauta ambiental, mas uma necessidade econômica e de sobrevivência para as comunidades litorâneas. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade -11-02-26.mp3

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