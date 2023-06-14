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No ES: febre maculosa já matou 38 pessoas nos últimos dez anos

Saiba como se prevenir com as informações do comentarista Marco Bravo

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 10:36

Publicado em 

14 jun 2023 às 10:36
Febre Maculosa
Febre Maculosa Crédito: Divulgação Ministério da Saúde
O Brasil já registrou nos últimos dez anos, 753 mortes por febre maculosa. No Espírito Santo, segundo dados divulgados pelo Portal G1, já ocorreram neste período 74 casos registrados com 37 mortes. De acordo com informações do Ministério da Saúde, a febre maculosa é uma doença infecciosa, febril aguda e de gravidade variável. Causada por uma bactéria,  ela é transmitida pela picada do carrapato. No Brasil, o carrapato-estrela é um dos principais vetores. No entanto, qualquer espécie do parasita pode carregar a bactéria. Ouça informações de como se prevenir 
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 14-06-23.mp3
Após a publicação desta reportagem, a secretaria de Estado da Saúde atualizou os dados da doença no Espírito Santo, subindo para 38 o número de mortes. 

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