No ES: febre maculosa já matou 38 pessoas nos últimos dez anos

O Brasil já registrou nos últimos dez anos, 753 mortes por febre maculosa. No Espírito Santo, segundo dados divulgados pelo Portal G1, já ocorreram neste período 74 casos registrados com 37 mortes. De acordo com informações do Ministério da Saúde, a febre maculosa é uma doença infecciosa, febril aguda e de gravidade variável. Causada por uma bactéria, ela é transmitida pela picada do carrapato. No Brasil, o carrapato-estrela é um dos principais vetores. No entanto, qualquer espécie do parasita pode carregar a bactéria. Ouça informações de como se prevenir