"Natureza ajudou retendo o combustível", analisa biólogo sobre acidente próximo a rio

Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo analisou os impactos ambientais do acidente com uma carreta-tanque em Marechal Floriano que resultou no vazamento de 17 mil litros de diesel em uma área da Mata Atlântica às margens do rio Jucu. Segundo o comentarista, a "natureza ajudou retendo o combustível" para que não chegasse ao braço do rio e assim contaminasse uma das principais fontes de abastecimento de água do Espírito Santo causando um desastre ambiental ainda maior. Ouça: