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CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade

"Natureza ajudou retendo o combustível", analisa biólogo sobre acidente próximo a rio

Ouça a análise do biólogo e consultor ambiental Marco Bravo

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 12:22

Publicado em 

07 jul 2021 às 12:22
Acidente com carreta-tanque em Marechal Floriano causou vazamento de diesel
Acidente com carreta-tanque em Marechal Floriano causou vazamento de diesel Crédito: Vitor Jubini
Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo analisou os impactos ambientais do acidente com uma carreta-tanque em Marechal Floriano que resultou no vazamento de 17 mil litros de diesel em uma área da Mata Atlântica às margens do rio Jucu. Segundo o comentarista, a "natureza ajudou retendo o combustível" para que não chegasse ao braço do rio e assim contaminasse uma das principais fontes de abastecimento de água do Espírito Santo causando um desastre ambiental ainda maior. Ouça:
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 07/07/2021

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