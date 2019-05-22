Nadadores devem evitar mar quando a água estiver avermelhada

O tema desta quarta-feira (22) é sugestão dos nossos ouvintes. Segundo relatos, as águas da baía de Vitória estão com excesso de águas vivas, impedindo um grupo de mais de 100 nadadores de praticarem a modalidade. Além disso, um tipo de alga vermelha também tomou conta do mar da Capital. No quadro CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo explica o fenômeno e esclarece os riscos com relação a esse aparecimento. Confira!