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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Nadadores devem evitar mar quando a água estiver avermelhada

É o que orienta o comentarista Marco Bravo após demanda de nadadores de Vitória

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 10:19

Publicado em 

22 mai 2019 às 10:19
Especialista analisa cenário do aparecimento de águas-vivas nas praias de Vitória
O tema desta quarta-feira (22) é sugestão dos nossos ouvintes. Segundo relatos, as águas da baía de Vitória estão com excesso de águas vivas, impedindo um grupo de mais de 100 nadadores de praticarem a modalidade. Além disso, um tipo de alga vermelha também tomou conta do mar da Capital. No quadro CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo explica o fenômeno e esclarece os riscos com relação a esse aparecimento. Confira!
 
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 22-05-19

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