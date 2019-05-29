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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Na Semana Nacional da Mata Atlântica, conheça a realidade do bioma

O Atlas da Mata Atlântica indica que restam 16,2 milhões de hectares de florestas nativas mais preservadas acima de 3 hectares na Mata Atlântica, o equivalente a 12,4% da área original do bioma

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 11:33

Publicado em 

29 mai 2019 às 11:33
Esta semana é lembrada como a Semana da Mata Atlântica. No quadro CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade desta quarta-feira (29), o comentarista Marco Bravo traz um panorama dos biomas brasileiros que mais sofrem com a ação antrópica e o desmatamento.
O Atlas da Mata Atlântica, uma iniciativa da Fundação SOS Mata Atlântica e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que monitora o bioma desde 1985, constatou que foram destruídos 11.399 hectares ou 113 quilômetros quadrados de áreas de Mata Atlântica acima de 3 hectares nos 17 estados do bioma. Os cinco estados que ainda mantém altos índices de desmatamento são Minas Gerais, Paraná, Piauí, Bahia e Santa Catarina.
 
Desses 17 estados, nove estão no nível do desmatamento zero, ou seja, com desflorestamentos abaixo de 100 hectares, ou 1 quilômetro quadrado. São eles Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco, São Paulo e Sergipe. Outros três estados estão a caminho desse índice: Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Goiás.
 
O Atlas da Mata Atlântica indica que restam 16,2 milhões de hectares de florestas nativas mais preservadas acima de 3 hectares na Mata Atlântica, o equivalente a 12,4% da área original do bioma.
 
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 29-05-19

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