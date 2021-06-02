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CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade

Na Semana do Meio Ambiente, como fazer o uso consciente da água

Ouça as dicas do nosso comentarista Marco Bravo

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 11:15

Publicado em 

02 jun 2021 às 11:15
Água, uso consciente, meio ambiente, recursos hídricos
Na Semana do Meio Ambiente, as orientações sobre o uso consciente da água Crédito: Pexels
Até o dia 5 de junho, quando é recordado o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma série de alertas por parte de especialistas ganha força com relação à preservação dos meios naturais. Instituída por decreto em 1981, a Semana do Meio Ambiente tem como objetivo, justamente, conscientizar a população da importância da preservação do meio ambiente. E nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", Marco Bravo traz um importante alerta com relação ao assunto: a água! "A relação do homem com a água é um assunto mais do que relevante. A falta da água em reservatórios pelo país tem mobilizado atenção e preocupa. O Brasil está tendo um problema sério nisso. O agronegócio também enfrenta problemas. Exemplo: podemos perder 40% da produção de milho por falta de chuva. Chove muito na Amazônia por conta do 'La Niña' e a chuva não chega em outras áreas por conta do desmatamento, diminuição de áreas verdes", explica. Confira a análise completa!
NO ES:
A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) e o Governo do Estado, por meio do Alerta!ES, estão monitorando semanalmente, de forma remota e presencial, os principais mananciais do Espírito Santo. Apesar do alerta para a bacia do rio Paraná (MG,GO, MS, SP e PR), no Espírito Santo as vazões estão dentro do comportamento esperado para o início do período mais seco do ano. Mesmo sem risco de criticidade hídrica no Estado, é sempre importante lembrar que a população capixaba deve adotar práticas racionais de uso da água, tanto na cidade quanto no campo.
CBN Meio Ambiente - 02-06-21.mp3

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