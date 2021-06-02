Na Semana do Meio Ambiente, como fazer o uso consciente da água

Até o dia 5 de junho, quando é recordado o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma série de alertas por parte de especialistas ganha força com relação à preservação dos meios naturais. Instituída por decreto em 1981, a Semana do Meio Ambiente tem como objetivo, justamente, conscientizar a população da importância da preservação do meio ambiente. E nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", Marco Bravo traz um importante alerta com relação ao assunto: a água! "A relação do homem com a água é um assunto mais do que relevante. A falta da água em reservatórios pelo país tem mobilizado atenção e preocupa. O Brasil está tendo um problema sério nisso. O agronegócio também enfrenta problemas. Exemplo: podemos perder 40% da produção de milho por falta de chuva. Chove muito na Amazônia por conta do 'La Niña' e a chuva não chega em outras áreas por conta do desmatamento, diminuição de áreas verdes", explica. Confira a análise completa!