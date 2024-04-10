"Mudanças Climáticas X Saúde': os riscos da leishmaniose e filariose!

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo, na série "Mudanças Climáticas X Saúde" traz o alerta com relação aos riscos da leishmaniose e filariose. O que são? A leishmaniose é uma doença infecciosa, porém, não contagiosa, causada por parasitas do gênero Leishmania. Os parasitas vivem e se multiplicam no interior das células que fazem parte do sistema de defesa do indivíduo, chamadas macrófagos. É uma doença de evolução longa, podendo durar alguns meses ou até ultrapassar o período de um ano.