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"Mudanças Climáticas X Saúde': os riscos da leishmaniose e filariose!

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 10 de Abril de 2024 às 10:09

Publicado em 

10 abr 2024 às 10:09
Doença similar à leishmaniose, porém mais grave, é descoberta no país
leishmaniose Crédito: Divulgação
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo, na série "Mudanças Climáticas X Saúde" traz o alerta com relação aos riscos da leishmaniose e filariose. O que são? A leishmaniose é uma doença infecciosa, porém, não contagiosa, causada por parasitas do gênero Leishmania. Os parasitas vivem e se multiplicam no interior das células que fazem parte do sistema de defesa do indivíduo, chamadas macrófagos. É uma doença de evolução longa, podendo durar alguns meses ou até ultrapassar o período de um ano.
Já a Filariose Linfática (Elefantíase) é uma doença parasitária crônica, considerada uma das maiores causas mundiais de incapacidades permanentes ou de longo prazo. É causada pelo verme nematoide Wuchereria Bancrofti e transmitida pela picada do mosquito Culex quiquefasciatus (pernilongo ou muriçoca) infectado com larvas do parasita. As informações são do Ministério da Saúde. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 10-04-24

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