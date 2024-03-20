"Mudanças climáticas X saúde": escorpiões e barbeiros "invadem" as cidades

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Suntentabilidade", o comentarista Marco Bravo, na série "Mudanças climáticas X saúde", explica como os animais têm se adaptado e sendo impactados pelas mudanças do clima. Dessa vez, os destaques são os escorpiões e barbeiros. "Temos aí um aracnídeo e um inseto, que no cenário das mudanças climáticas estão 'invadindo' as cidades e seus entornos, impactando, sobretudo, na saúde humana", explica. Ouça a conversa completa!