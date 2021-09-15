Mudanças climáticas podem levar 216 milhões de pessoas a migrar

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade" Marco Bravo traz como destaque a informação de que o Banco Mundial publicou um alerta preocupante sobre os efeitos das mudanças climáticas na vida dos seres humanos já para os próximos anos: 216 milhões de pessoas em seis regiões do mundo poderão ser forçadas a se mudarem de seus países até 2050 para fugirem de eventos climáticos adversos. As pessoas serão forçadas a se mudarem das suas regiões por causa, principalmente, de fatores como escassez de água, diminuição da produtividade no campo como um todo e temperaturas muito elevadas.