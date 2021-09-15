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Mudanças climáticas podem levar 216 milhões de pessoas a migrar

As pessoas serão forçadas a se mudarem principalmente por conta da escassez de água, diminuição da produtividade e temperaturas elevadas

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 11:22

Publicado em 

15 set 2021 às 11:22
CBN Meio Ambiente trata dos
CBN Meio Ambiente trata dos "refugiados climáticos" Crédito: Pexels
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade" Marco Bravo traz como destaque a informação de que o Banco Mundial publicou um alerta preocupante sobre os efeitos das mudanças climáticas na vida dos seres humanos já para os próximos anos: 216 milhões de pessoas em seis regiões do mundo poderão ser forçadas a se mudarem de seus países até 2050 para fugirem de eventos climáticos adversos. As pessoas serão forçadas a se mudarem das suas regiões por causa, principalmente, de fatores como escassez de água, diminuição da produtividade no campo como um todo e temperaturas muito elevadas.
Meio Ambiente - 15-09-21.mp3

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