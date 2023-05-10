Mudanças climáticas: efeitos e consequências já são sentidos no planeta!

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque as notícias que sinalizam como os efeitos das mudanças climáticas já são sentidos, no presente, pelo mundo. Um exemplo vem da França, onde a venda de novas piscinas foi proibida na última semana pelo governo, na região dos Pirineus Orientais, ao mesmo tempo em que a empresa Nestlé se viu obrigada a suspender a produção em duas de suas fontes de extração de água na região oeste do país. O problema é a seca! Além da venda de piscinas, também estão impedidas atividades como regar o jardim, encher piscinas e lavar carros.

Outro exemplo prático é a seca que também atinge a Espanha e ameaça tornar o azeite de oliva um item de luxo.A escassez de água no país, que ameaça não apenas os olivicultores de Jaén, mas também grande parte da agricultura espanhola, ainda deve continuar por muito tempo. Segundo a agência meteorológica estatal Aemet, não há previsão de chuvas fortes até o outono europeu, que começa em setembro. E os pesquisadores do clima alertam: a longo prazo, a Espanha deve se preparar para temperaturas mais altas e ainda menos precipitações. O drama vivido pelos moradores de Jaén se reflete nas barragens no interior do país. Agora, em plena primavera, os reservatórios estão apenas 25% cheios. Isso é suficiente para abastecer a população e os turistas com água potável, mas não os agricultores. Embora precisem desesperadamente da água para salvar seus campos de oliveiras, eles recebem apenas um quarto da quantidade normal. Ouça a conversa completa!