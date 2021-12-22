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Moradores devem fazer ligação à rede de esgoto; entenda impactos da determinação judicial

Ouça a análise do comentarista Marco Bravo

Publicado em 22 de Dezembro de 2021 às 11:14

Publicado em 

22 dez 2021 às 11:14
Esgoto sendo despejado no manguezal de Maria Ortiz, em Vitória
Esgoto sendo despejado no manguezal de Maria Ortiz, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque a notícia que a Justiça Federal do Espírito Santo determinou que os municípios de Serra, Vila Velha, Vitória, Cariacica obriguem os cidadãos a ligarem suas casas à rede de esgoto disponível. Ao Estado foi determinado que fiscalize os serviços prestados pelas empresas concessionárias. Segundo a Justiça, "utilizando inclusive seu poder de polícia, para identificar imóveis que não possuem ligação com a rede de esgoto; notificar os proprietários ou titulares do imóveis, a Cesan ou a concessionária conveniada para a devida instalação da rede coletora de esgoto doméstico; que tomem medidas coercitivas cabíveis para a regularização e/ou implantação das ligações dos imóveis à rede pública coletora de esgoto, dentre outras ações", diz. Ouça a análise do comentarista Marco Bravo.
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 22-12-21.mp3

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