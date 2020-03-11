Metade das praias do mundo pode desaparecer até 2100

De acordo com um estudo publicado na revista científica "Nature Climate Change", quase metade das praias do mundo pode desaparecer até o final do século se nenhuma ação for tomada para limitar as emissões de gases de efeito estufa. Segundo a pesquisa, mais de um terço (37%) delas corre o risco de deixar de existir até 2100. No Brasil, as praias dos estados Pará, Maranhão, Piauí e Ceará podem ser as mais afetadas porque a erosão acontece a um ritmo intenso.
O estudo concluiu que o México, China, Rússia, Argentina, Índia, Canadá, Chile, EUA, e também o Brasil, seriam fortemente afetados pela recessão da linha costeira devido à elevação do nível do mar, tempestades resultantes de furacões e tufões e diminuição do sedimento dos rios represados. Este é o tema do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade desta quarta-feira (11) com o comentarista Marco Bravo. Sobre a situação local, no Espírito Santo, Marco deixa o alerta: regiões como Conceição da Barra, Marataízes e Camburi, na Capital, merecem atenção por conta do desaparecimento da chamada vegetação de restinga.
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 11-03-20