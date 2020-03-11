Metade das praias do mundo pode desaparecer até 2100

De acordo com um estudo publicado na revista científica "Nature Climate Change", quase metade das praias do mundo pode desaparecer até o final do século se nenhuma ação for tomada para limitar as emissões de gases de efeito estufa. Segundo a pesquisa, mais de um terço (37%) delas corre o risco de deixar de existir até 2100. No Brasil, as praias dos estados Pará, Maranhão, Piauí e Ceará podem ser as mais afetadas porque a erosão acontece a um ritmo intenso.