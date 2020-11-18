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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Mesmo na pandemia, risco da dengue não podem ser esquecido

Ouça Marco Bravo!

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 10:54

Publicado em 

18 nov 2020 às 10:54
Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo faz um alerta: mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, não podemos esquecer dos riscos da dengue. De janeiro a outubro deste ano, o Espírito Santo já registrou 44.090 casos da doença e 11 óbitos. Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a dengue tende a aumentar principalmente com a chegada das estações mais quentes do ano. A maioria dos focos de dengue está dentro de casa, e neste momento que estamos ficando ainda mais dentro dos nossos lares, não podemos nos descuidar mesmo", explicou Marco. Confira!
CBN Meio Ambiente - 18-11-20

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