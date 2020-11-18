Mesmo na pandemia, risco da dengue não podem ser esquecido

Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo faz um alerta: mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, não podemos esquecer dos riscos da dengue. De janeiro a outubro deste ano, o Espírito Santo já registrou 44.090 casos da doença e 11 óbitos. Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a dengue tende a aumentar principalmente com a chegada das estações mais quentes do ano. A maioria dos focos de dengue está dentro de casa, e neste momento que estamos ficando ainda mais dentro dos nossos lares, não podemos nos descuidar mesmo", explicou Marco. Confira!